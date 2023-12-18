بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسة جديدة

كتب محمد الأحمدى

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى بالفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6 %

وذكر بيان بطريرك الكنيسة الكاثوليكية: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه منصب رئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة رئاسية جديدة.

وتؤكد الكنيسة دعمها الكامل للقيادة السياسية، وصلاتها لاستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، والتوفيق لخير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".