بدء ملتقى الثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية بأسوان.. صور

تضمن الافتتاح معرض للمنتجات اليدوية والحرفية، كلمات افتتاحية وترحيبية، لقاء تعارف للمدربين بالورش وهدف كل ورشة، كما عقد اجتماع تعارف مع المشرف التنفيذى للمشروع والمنظمين للملتقى.

ونفذت بالمدينة الشبابية بأسوان أولى محاضرات البرنامج التدريبى "إستخدام الذكاء الاصطناعى فى التسويق الإلكترونى وريادة الأعمال" للدكتورة منى طمان عضو المجلس القومى للمرأة واستشارى تكنولوجيا المعلومات، ثم نظمت جولة علمية وتثقيفية بالحديقة النباتية ومقابر النبلاء.

ويقام الملتقى برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالى، ويأتى استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، لتطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من أبناء المحافظات الحدودية.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى الملتقى هذا العام بمحافظة أسوان التى تتمتع بالتنوع التراثي والثقافي، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية، و اكتشاف المهارات والقدرات وصقلها من خلال البرامج الثقافية التى تهم المرأة من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف الملتقى تحقيق العدالة الثقافية، وتبادل الثقافات بين المحافظات الحدودية المشاركة وهى مطروح، الوادي الجديد، حلايب و الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة.

يشتمل الملتقى على عدة فعاليات متنوعة تضم ورش حرف تراثية منها "شنط بعرجون النخيل" للمدربة سوزان عبد الجواد، ورشة "فن تشكيلى باب وشباك" للمدربة شيماء مهدى، تستخدم تقنيات الرسم والألوان لإحياء التراث النوبى، ورشة "عطور أسوانية ونوبية" للمدربة أية أنور حسب الله، و رشة "الاكسسوار والحلى" للمدربة سماح فاروق، ورشة "الجلود الطبيعية" للمدربة هبة فرج، ورشة "كورشية بالخرز" للمدربة إقبال حسين، إلى جانب ثلاثة ورش اكتشاف المواهب وهى ورشة السيناريو والإخراج للكاتب أحمد أبو خنيجر، ورشة "الفنون الشعبية" للفنان هشام شمس، ورشة "الغناء والموسيقى" للمايسترو محمود عبد الراضى.

كما يشمل البرنامج زيارة عدد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية منها السد العالي، معبد فيلة، رمز الصداقة، متحف النوبة، مقابر النبلاء، غرب سهيل، متحف النيل، ومعبد كوم أمبو، معبد أبو سمبل، مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.