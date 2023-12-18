انخفاض بالحرارة اليوم وشبورة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ( 2.25:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين

: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.