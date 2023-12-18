اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتهاء عملية التصويت العام للانتخابات المحلية العراقية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:50 م
انتهاء عملية التصويت العام للانتخابات المحلية العراقية العراق
أ ش أ

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انتهت، مساء اليوم الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي العراقي.


ووفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، تعلن مفوضية الانتخابات النتائج الاولية لعملية التصويت، يوم غد الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.


من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة.







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