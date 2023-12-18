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الهيئة الوطنية: عدد المصوتين فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:52 م
الهيئة الوطنية: عدد المصوتين فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أن عدد المقيدين بقاعد البيانات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 67 مليونا و324 ألفا و37 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم فى الداخل والخارج 44 مليونا و776 ألفا و68 ناخبا. 

 

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة 

 

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

 

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

 

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".







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