المرشح الرئاسى حازم عمر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة

كتب كامل كامل – إيمان على

هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، الرئيس عبد الفتاح السيسى الفائز فى انتخابات الرئاسة.

وقال عمر، إنه على مدار أكثر من ثلاثين يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحاً عن الحزب، عملنا بكل جد وإخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي، واستطعنا أن نصل إلي جموع المواطنين، وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من أجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا.

وأضاف :" وبعد نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024، فبالرغم من كونها التجربة الأولي للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض، وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، ونؤكد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه".

ووجه "عمر" الشكر للشعب المصري، قائلا :"كل الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا، ونقول لهم: ما ابديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم.

ووجه رسالة إلي حملته الانتخابية، قائلا :"إلى أعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا الليل بالنهار في العمل المتواصل وبذلوا أقصى جهدهم،، تطوعا من دون مقابل ولأشهر طويلة من منطلق إيمانهم العميق بقيمة رسالتنا وأهدافنا الوطنية، أقول لكم إنني أكن لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكد لكم بأننا وأن لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة 2030، والتي سيسعي الحزب الي تكليف مرشحا يُحدد في حينها من قبل هيئته العليا.

واختتم حديثه قائلا:"نهنئ الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لحصوله علي ولاية جديدة من ٢٠٢٤ إلي ٢٠٣٠، داعين الله عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، وفي هذا الصدد يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لسيادته برنامجنا ورؤيتنا، مؤكدين علي استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل علي كل ما في صالح الوطن والمواطنين.