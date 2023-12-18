المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة

كتب : جمال عبد الناصر

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية..

بكل فخر واعتزاز،

وبالأصالة عن كافة العاملين في الشركة المتحدة ووسائلها الإعلامية، نؤيد مسيرتكم الموفقة، التي سطرت خلالها إنجازات متواصلة ونجاحات متلاحقة في شتى المجالات، فقد نجحتم في قيادة مصرنا الغالية خلال مرحلة بالغة الدقة من عمر الوطن، وعبرتم بها إلى بناء مصر الحديثة، وتمهيد الطريق للجمهورية الجديدة.

إننا إذ نجدد التأكيد على دعمنا المتواصل لسيادتكم، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقكم ويرعاكم، وأن يسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية، وأن يحفظكم ذخراً لها، سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق.