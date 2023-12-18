اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تهنئ الرئيس السيسى بالفوز بالانتخابات بنسبة 89.6%

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:27 م
الكنيسة تهنئ الرئيس السيسى بالفوز بالانتخابات بنسبة 89.6% الكنيسة تهنئ الرئيس السيسى بالفوز بالانتخابات بنسبة 89.6%
كتب - محمد الأحمدي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بثقة الشعب المصري العظيم، وانتخابه لفترة رئاسية جديدة بنسبة بلغت 89.6%.
 
وتابعت فى بيان لها إننا، في هذه المناسبة، نثمن ونحيي وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بعشرات الملايين إلى الصناديق، بنسبة تصويت وصلت إلى 66.8 ٪، ليعلن إرادته الصادقة في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وحماية مقدرات البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.
 
وتابعت نصلي أن يحفظ الله وطننا الغالي مصر، ويرشد رئيسها المنتخب ومختلف مؤسساتها في كافة القطاعات لتحقيق صالح شعبها العظيم، ووضعها في المكانة التي تستحقها.
 
WhatsApp Image 2023-12-18 at 3.06.13 PM

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة