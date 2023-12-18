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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم عدة أحياء في صوريف شمال الخليل بالضفة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 11:42 م
القاهرة الإخبارية: الاحتلال يداهم عدة أحياء في صوريف شمال الخليل بالضفة الاحتلال
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة أحياء في صوريف شمال الخليل بالضفة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

 






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