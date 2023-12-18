العاصفة الاستوائية "كابايان" تضرب جزيرة "مينداناو" جنوب الفلبين

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأرصاد الجوية قولها إن العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى حوالي 65 كيلومترا في الساعة قد وصلت إلى اليابسة صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي للبلاد.

من جانبها، قالت وكالات الإنقاذ في المنطقة إنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية، لكنه تم إجلاء 11 ألفا و729 شخصا من مناطق الساحل الشرقي والشمالي لجزيرة "مينداناو" قبل وصول الإعصار إلى اليابسة كإجراء احترازي للحفاظ على أرواحهم.

ومن المتوقع أن يتجه إعصار "كابايان" نحو الشمال الغربي، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق الجبلية الداخلية.