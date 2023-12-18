الشيوخ الأمريكي: لن نتوصل لاتفاق حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا قبل 2024

وأوضح غراهام في مقابلة مع إعلامية عندما سئل عن التوقيت المحتمل لاتفاق لحماية الحدود: "هذا الاتفاق سيؤجل لوقت لاحق في العام المقبل، وقد تحدثت إلى الناس على طاولة المفاوضات".

وأضاف جراهام أن البيت الأبيض لديه وقت للمفاوضات التي تبدأ في سبتمبر، لكن المناقشات مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بدأت قبل خمسة أيام فقط، مضيفا: "نحن لسنا في أي مكان بالقرب من الاتفاق".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين قرروا تأجيل العطلات من أجل مواصلة العمل على مخصصات إضافية في الميزانية، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا.

وقرر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الاجتماع يوم الاثنين، لمواصلة العمل على الاتفاق، وتكريس عطلة نهاية الأسبوع المقبلة للمشاورات مع البيت الأبيض.