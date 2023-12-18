الشيخ محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى انتخابات الرئاسة (إنفوجراف)

وجه الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات العربية المتحدة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة.



الشيخ محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى انتخابات الرئاسة



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة".

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.