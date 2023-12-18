التموين تفتح باب التقدم لتمويل ورش صناعة الذهب والفضة بقيمة مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التقدم لأصحاب الورش المتوسطة والصغيرة العاملة في مجالي تصنيع المشغولات الذهبية والفضية التي ترغب في الحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه "قابلة للزيادة" بفائدة متناقصة 5%.وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى 18 يناير 2024 .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وقع بروتوكول تعاون مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتى" الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية لافتا الى أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.