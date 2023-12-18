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التعليم تحدد ضوابط وضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:25 م
التعليم تحدد ضوابط وضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية تعليمات إلى أعضاء اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول تضمنت الضوابط التالية: 
 
- الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.
 
-المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.
 
- مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية .
 
- البعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات .
 
 - الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدا عن الايحاءات السياسية والدينية.
 
واعتمدت محافظة الجيزة  مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية: -
 
أولا المرحلة الابتدائية: 
 
الصف الثانى والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024
 
والصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024 . 
 
الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.
 
ثانياً: المرحلة الإعدادية: 
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024 .
الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 . 
اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
 
ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.
 
رابعًا/الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024.
الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024..
 
خامساً / الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024 . 
 
وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم 2 ، 3 ، 4 يناير 2024.
 
 






وزارة التربية والتعليم

ضوابط وضع أسئلة امتحان الفصل الدراسي الاول

تعليمات وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول

اخبار مصر



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