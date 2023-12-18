اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين كونه الطريق الصحيح

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:08 م
البيت الأبيض: أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين كونه الطريق الصحيح كيربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جون كيربي متحدث باسم البيت الأبيض  إن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدما بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.

 

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

 

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

قصف غزة

غزة الان

اخبار غزة

قطاع غزة اليوم

فلسطين

القاهرة الاخبارية

اخر اخبار غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة