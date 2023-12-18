البيئة: اختيار "عين شمس التخصصى" وقصر العينى الفرنساوى" للتحول لمستشفيات خضراء

كتبت ـ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن الوزارة بذلت خلال العام الحالى العديد من جهود إدارة صحة البيئة، وسعت إلى تشجيع منشآت الرعاية الصحية من أجل التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، من أجل المساهمة في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني، إضافة الى حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، ضمن التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر 2030".

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم اختيار مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى قصر العيني الفرنسي، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، من خلال المكون الفرعي لضمان التكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية فى مستشفيات جامعية مختارة، وذلك من اجل تعزيز قدرتها على الإدارة الفعالة لمخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها.

‏

‏وشددت وزيرة البيئة، على أنه جارٍ العمل الآن على إجراء تدقيق تفصيلي وتحليل الفجوة لتحديد المتطلبات والاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية، حيث اتخذت وزارة البيئة، العديد من الجهود من أجل مساعدة المنشآت الصحية للتحول لتصبح منشآت خضراء مستدامة، منها ‏تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وأنشطة توعوية وتدريب العاملين داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات للمستشفيات والعاملين.