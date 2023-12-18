الإسكوا: الرؤية العربية 2045 تمثل طموحا استراتيجيا مؤثرا على الصعيد الدولى

بيشوى رمزى

قالت الأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا رولا دشتي، إن منظمة الإسكوا شهدت رحلة حافلة بالتحديات، منذ نشأتها قبل 50 عاما، موضحة أن التحديات مازالت قائمة على الاراضي الفلسطينية في ظل الاوضاع في غزة، وهو ما بتطلب دورا دوليا للوقوف في وجه الانتهاكات التي يتعرض لها سكان القطاع.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للإسكوا والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن المنطمة لعبت دورا رئيسيا في دعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعديد من القضايا وأبرزها الديون والفقر والبطالة وغيرها.

واعتبرت أن الاجتماع المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم يمثل الفرصة المناسبة لاطلاق الرؤية العربية 2045، والتي تمثل طموحا عربيًا استراتيجيًا يؤثر بفاعلية على الصعيد الدولي، لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، والنمو الاقتصادي.