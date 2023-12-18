الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى يكرم وزير الأوقاف

كتب: لؤى على

أهدى الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي درع رابطة العالم الإسلامي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة والقرآن الكريم وعمارة بيوت الله (عز وجل) ونشر الفكر الوسطي المستنير.

من جانبه أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي درع وزارة الأوقاف المصرية، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية والفكرية، مشيدًا بما تقوم به رابطة العالم الإسلامي من جهود في كافة المجالات.

وكان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد استقبل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصطحبه لزيارة دار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي.