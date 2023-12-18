اليوم السابع
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الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى يكرم وزير الأوقاف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:32 م
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى يكرم وزير الأوقاف تكريم وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

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أهدى  الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي درع رابطة العالم الإسلامي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة والقرآن الكريم وعمارة بيوت الله (عز وجل) ونشر الفكر الوسطي المستنير.
 
من جانبه أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي درع وزارة الأوقاف المصرية، تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية والفكرية، مشيدًا بما تقوم به رابطة العالم الإسلامي من جهود في كافة المجالات.

وكان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد استقبل  الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصطحبه لزيارة دار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي.

 
تكريم وزير الأوقاف
تكريم وزير الأوقاف

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تسليم وزير الأوقاف الدرع
تسليم وزير الأوقاف الدرع

 







وزير الاوقاف

رابطة العالم الاسلامى

عبد الكريم العيسى

السعودية



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