اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:34 م
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الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنِّئ الرئيس السيسي

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:24 م
الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنِّئ الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب لؤى على

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توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية؛ الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن نتائجها قبل قليل.
 
 
وأكَّد د. نجم في تصريح له أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس إرادة الشعب المصري في تواصل مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة الإنجازات، مثمِّنًا الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار مصر.
 
 
وأعرب مستشار مفتي الجمهورية عن ثقته بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطوراتٍ إيجابيةً وإنجازاتٍ متميزةً تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنيًا لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.
 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

 

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

 







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انتخابات الرئاسة النتيجة

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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

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