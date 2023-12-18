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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس آخر أيام فصل الخريف

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:27 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس آخر أيام فصل الخريف حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال آخر أيام فصل الخريف وحتى نهاية هذا الأسبوع، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:- 
 
- متوقع سقوط أمطار خفيفة أيام (الأحد) - الإثنين - الثلاثاء - الجمعة - (السبت) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
 
- الأمطار متوقع لها أن تمتد يوم الإثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
 
-  تشهد هذه الفترة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين  
 
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.






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