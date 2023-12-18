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إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لفترة ثالثة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:20 م
إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لفترة ثالثة إيمان كريم
كتب محمود راغب

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توجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وقالت المشرف العام على المجلس، في بيان لها، كل التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه الساحق والمستحق في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي أثبتت وبحق انتصار إرادة الشعب المصري العظيم وحرصه على بناء دولته وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
 
وقالت الدكتورة إيمان كريم: نيابة عن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة  نهنئكم بفوزكم ونهنئ أنفسنا ونعاهدك ان نكون دوما بجانبك في بناء الوطن ولا يتخلف أحدا منا عن الركب، وان نكون بكل طاقاتنا أشخاص فاعلين في المجتمع، وأن نستمر دوما في مسيرة التمكين.
 
 
 
 






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