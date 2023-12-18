إعداد أكبر خريطة للأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة.. اعرف التفاصيل

محمد صبحى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تعمل على توسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم لاكتشاف مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وهو ما يعكس تنفيذ الجامعة لمشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى وتشكيل شخصية الطلاب.

وأوضح الخشت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجامعة أعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة، وأطلاق المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى تم تكوين أول أوركسترا جامعة القاهرة، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي وتساهم فى إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحى والفنى الجامعى.