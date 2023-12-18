اليوم السابع
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إصابة 15 شخصا إثر انقلاب مينى باص فى التجمع

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:16 م
إصابة 15 شخصا إثر انقلاب مينى باص فى التجمع حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 15 شخصا بسبب حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" أعلى الطريق فى التجمع ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
فور تلقى البلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" على الطريق فى منطقة التجمع، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وإصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 






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