اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:00 ص
إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقالات في جيوس وباقة الحطب شرق قلقيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، في قريتي جيوس، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى اعتقال أحدهما.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر،  بإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما ابلغت ذات المصادر، عن اصابة شاب بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول الى مكان الاصابة، واعتقلته في وقت لاحق، دون التمكن من معرفة طبيعة اصابته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وانتشرت في احياء البلدة  وداهمت عددا من المنازل.

 







جيوس

باقة الحطب

قلقيلية

الحرب على غزة




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