إزاى تحصل على رخصة تاندة أو فاترينة فى الجيزة؟.. اعرف الخطوات

كتبت - مرام محمد

تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب المحال، خدمة الحصول على رخصة إشغال طريق (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-حضور صاحب الفاترينه بنفسه.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

جديرٌ بالذكر أن محافظة الجيزة شهدت إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، والتخفيف من الأعباء الإدارية وخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.