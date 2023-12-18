إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رؤوس الماشية بالجيزة للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، واضافوا في أقوالهم بقيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم.

وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

نجحت الأجهزة المعنية من ضبط 5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة بمنطقة كرداسة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.