أطعمة تحتوى على نسبة منخفضة من السكر مناسبة لمرض السكرى

مؤشر نسبة السكر فى الدم هو مقياس رقمى يقيس مدى سرعة رفع الكربوهيدرات والسكريات فى الطعام لمستوى السكر فى الدم، حيث يحتاج مريض السكر إلى ضبط مستوى النسب الخاصة به لتجنب ارتفاع مستوى السكر.

وفقًا لموقع "healthsite" هناك عدد من الأطعمة ذات مؤشر منخفض من السكر ويتم وامتصاصها ببطء فى الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في نسبة السكر في الدم، من ناحية أخرى، تسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المؤشر الجلايسيمي ارتفاعًا مفاجئًا فى نسبة سكر الدم.

فئات الأطعمة المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تشمل الخضار الورقية والبقوليات.

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المعتدل، مثل الزبادي اليوناني أو الكينوا.

بينما الوجبات الخفيفة السكرية وبعض الحبوب هي أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم.

جزء أساسي من تنظيم نسبة السكر في الدم بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع مرض السكري يمكن الحفاظ على مستويات مستقرة من الجلوكوز عن طريق اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، والتي تساعد على منع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم.

أفضل أطعمة مناسبة لمرض السكري فيما يلى قائمة بأفضل أطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي والتي تعتبر مثالية لمرضى السكري.

البقوليات: غنية بالبروتين والألياف ومنخفضة في نسبة السكر، وتساعدك الفاصوليا والعدس والحمص على الشعور بالشبع لفترة أطول.



الخضروات الورقية: مليئة بالعناصر الغذائية، والسبانخ، واللفت، والكرنب الأخضر توفر خيارًا منخفض السكر لتحسين الصحة العامة.



الخضروات غير النشوية: مثل ولقرنبيط والبروكلي من الخيارات الملائمة لمرض السكري والتي تضيف تنوعًا إلى النظام الغذائي.



الكينوا: من أنواع الحبوب ذات نسب منخفضة من السكر وعالية البروتين تعزز المحتوى الغذائي للوجبات عند إضافتها إلى السلطات أو كطبق جانبي.



التوت: تحتوي الفراولة والتوت والتوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومنخفضة في السكر والمؤشر الجلايسيمي.



المكسرات: يحتوي الفستق والجوز واللوز على مؤشر جلايسيمي منخفض و دهون صحية تعزز صحة القلب.



الزبادي اليوناني: طعام غني بالبروتين وله مؤشر جلايسيمي أقل من بعض منتجات الألبان الأخرى، مما يجعله خيارًا حكيمًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.



البطاطا الحلوة: بديل غني بالعناصر الغذائية وعالي الألياف للبطاطس العادية التي توفر طاقة طويلة الأمد إلى جانب العناصر الغذائية الأساسية.



تعمل هذه الأطعمة على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم وتعزيز الصحة العامة عند تضمينها في نظامك الغذائي.