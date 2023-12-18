أحمد كريمة: فوز الرئيس السيسى هو فوز لمصر والمشاركة الكثيفة دليل وعى الشعب

كتب لؤى على

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحمد لله أن وفق شعب مصر لاختيار من هو من خير أجناد الأرض لإكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالفوز المشرف للرئيس عبد الفتاح السيسى الموقر، حيث دلت المشاركة الكثيفة غير المسبوقة في تاريخ مصر على الوعى الجمعي للشعب المصرى، لأن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، فمنذ عشر سنوات كادت مصر أن تخطف من جهة التاريخ والجغرافيا والدين والثقافة ولكن الله سلم وأراد الله سبحانه وتعالى بالتجربة الماضية لحكم جماعة الإخوان وظهيرهم السلفية أن يثبت أن الحكم المنسوب إلى الدين يتسم بالفاشية والاستبدادية ولولا هذا ما عرف الناس هؤلاء المزايدين المتاجرين بالدين، أراد الله تعالى لليل الفاشية أن ينجلى فتولى السيد الرئيس بإجماع أهل الحل والعقد تغير النظام الاستبدادى الاخوانى السلفى، وشمر الرئيس عن ساعديه دون كلل ولا ملل نحو عشر سنين بنية تحتية كانت في الأصل متهالكة من شبكة الطرق ومن إسكان يليق بأدمية المصرى وأنشطة استثمارية لتحسين الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تحسين العلاقات مع دول وشعوب العالم حتى ان من كان يكايد مصر " قطر و تركيا" مثالاً في نهاية المطاف عرفوا ان مصر عصية على التطويع.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ، ولله المنة والفضل بعد عشر سنين ومصر أصبحت قبلة للمستثمرين بل ولصناع القرار في العالم شماله وجنوبه شرقه وغربه وجاء السباق الرئاسي ليشهد عرساً ديمقراطياً وجاء مرشحون من أطياف من اليمين واليسار ومن الليبرالية وغير ذلك والشعب المصرى خرج دون توجيه ودون ضغط ودون إكراه ويشهد القاصى والدانى الحيادية والنزاهة في الاشراف القضائى والأمنى معاً حتى خرج السباق الرئاسي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو في الحقيقة فوز لمصر واحة الديمقراطية على خطى الصالحين والمصلحين ومن هنا إذا كنا نهئى الرئيس بتجديد الثقة من الشعب المصرى فإننا نهنئ أنفسنا نحن المصريين على هذا العرس الديمقراطى نسأل الله تعالى أن يجمع حول الرئيس الصالحين والمصلحين وأن يرزقه بطانة صالحة لمنهجية " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونا و288 ألفا و636 ناخبا بنسبة 98%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 آلاف بنسبة 1.1%.