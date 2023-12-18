اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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آلاف المشاهير بالعالم يدعون لوقف "الإرهاب والإبادة" في قطاع غزة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 08:00 ص
آلاف المشاهير بالعالم يدعون لوقف "الإرهاب والإبادة" في قطاع غزة شهداء غزة - أرشيفية
وكالات

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وقع أكثر من 10 آلاف فنان ومفكر وصحفي على بيان بعنوان "يجب وقف الحرب.. لا إرهاب ولا إبادة جماعية"، يدعوا إلى وقف عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا".

 

وأتيح البيان المذكور، بحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية، للتوقيع خلال الفترة بين 17 أكتوبر و17 ديسمبر الجاري، في إطار حملة دولية تطالب بوقف الحرب على غزة.

 

وخلال هذه الفترة، وقعّ 10 آلاف و327 شخصا على البيان، منهم نحو 8 آلاف شخص من المواطنين الإسبان، إلى جانب شخصيات أخرى من 31 دولة.

 

وبرز مطلب "الوقف الفوري والمطلق لإطلاق النار" بين المطالب الأخرى التي دعت دولة الاحتلال لوقف القصف والامتثال للقانون الدولي وتفعيل ممر إنساني.

 

كما طالب البيان بضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.

 

ومن بين المشاهير الذين وقعوا على البيان: المخرج بيدرو ألمودوفار، والفنانون السينمائيون ألبا فلوريس، وفيكي بينا، ولويس توسار، والموسيقي جوان مانويل سيرات، وأمارال، وتوني زينيت، والرسام لويس جورديلو، ومصمم الأزياء خافيير ماريسكال.

 







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