5 معلومات عن بابا الفاتيكان فرانسيس فى عيد ميلاده الـ87.. صور

فاطمة شوقى

يحتفل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم 17 ديسمبر بعيد ميلاده الـ 87 عاما، ولم يكن عام 2023 الافضل لديه من حيث صحته، حيث يعانى من مشكلة التهاب مفاصل ركبته الذى منعه لفترة طويلة من المشى واجبره على التحرك على كرسى متحرك، كما أنه من أيام أصيب بالتهاب فى رئتيه بسبب اصابته بالانفلونزا أجبرته على إلغاء جزء من أجندته.



بابا الفاتيكان البابا فرانسيس

ويعتبر البابا فرانسيس، واحدا من أبرز الشخصيات العامة فى العالم، واقترب من كرسى البابوية عام 2005، فبعد وفاة البابا يوحنا بولس الثانى، حصل على ثانى أكبر عدد من الأصوات فى المجمع البابوى، لكن البابا بنديكت السادس عشر حصد أكبر عدد من الأصوات.

وهو بالترتيب، بابا الكنيسة الكاثوليكية السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013.

تلقى البابا تعليمه الابتدائى فى مدرسة للآباء الساليزيان فى إحدى ضواحى بيونس آيرس، أما مدرسته الإعدادية فكانت متخصصة فى التقنيات الكيميائية.



بابا الفاتيكان مع الاطفال

وتشير بعض المصادر إلى حصوله على شهادات دراسة عليا فى الكيمياء فى وقت لاحق من جامعة بوينس آيرس.

وهناك 5 معلومات عن بابا الفاتيكان فى يوم عيد ميلاده..

اسمه الحقيقى خورخى ماريو بيرجولجيو وولد فى الأرجنتين ببوينيس آيريس فى 17 ديسمبر 1936.يصبح ثالث معمر فى الكنيسة الكاثوليكية بعد اكتمال عمره 87 عاما بعد ، وذلك بعد البابا ليو الثالث عشر الذى توفى عن عمر يناهز 93 عاما، ووكليمنت الثاني عشر، الذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.- لديه 4 إخوة ووالده كان مهاجرا إيطاليا وكان والده يعمل فى السكك الحديدية. لديه رئة واحدة فقط بعد إصابة رئته الأخرى بعدوى خطيرة وتم استئصال الجزء العلوى من الرئة اليمنى ، عندما كان عمره 21 عاما، وفقا لقناة تيليبزا الأرجنتينية. يحب صور السيلفى وأول صورة شخصية على الانستجرام تجاوزت فى غضون ساعات قليلة 12 الف اعجاب فى 2015 ، وفقا لصحيفة "لا ناثيونال" الأرجنتينية. البابا فرانسيس، الوحيد الذي تصدرت صورته غلاف مجلة "رولينج ستون" في يناير 2014