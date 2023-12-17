5 عوامل وراء زيادة إيرادات نشاط "المصرية للاتصالات" بـ 9 مليارات جنيه

كتبت هبة السيد

حققت الشركة المصرية للاتصالات، زيادة في إجمالي إيرادات النشاط بقيمة 9.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 لتصل إلى 42 مليار جنيه مقارنة مع 32.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجات هذه الزيادة في الإيرادات لعدة عوامل وهي:

1- زيادة إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بمبلغ 2.7 مليار جنيه لصل إلى 7.1 مليار جنيه مقارنة مع 4.3 مليار جنيه.

2- زيادة إيرادات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه مقارنة مع 16 مليار جنيه، نتيجة لزيادة الإيرادات الناتجة من التليفون الثابت وتقديم خدمات الإنترنت الثابت.

3- زيادة وحدة أعمال النواقل الدولية بمبلغ 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه.

4- زيادة وحدة أعمال المشغلين بمبلغ 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 4.7 مليار جنيه نتيجة لزيادة إيرادات البنية التحتية.

5- زيادة إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بمبلغ 681.7 مليون جنيه ليصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.9 مليار جنيه نتيجة لزيادة كل من إيراد خدمات الإنترنت، وخدمات الإتاحة التكميلية.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، وبلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات، نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية متوسطة، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.