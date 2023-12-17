5 علامات تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية لها دور مهم في الجسم، فهى تقوم بعملية التمثيل الغذائي عن طريق إنتاج الهرمونات التي تؤثر على كل خلية، وأى خلل يحدث فى نظام الغدة قد يكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، أو خمول الغدة الدرقية وفقًا لموقع healthsite فيما يلى أبرز العلامات التى تظهر فرط نشاط الغدة الدرقية.
الغدة الدرقية
كتبت إيناس البنا
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