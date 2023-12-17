‫تعرف على تفاصيل خطة الرى لإدارة موسم الأمطار والسيول

كتبت أسماء نصار

تقوم وزارة الموارد المائية والري بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها ، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لكل من هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وأيضاً متابعة موقف الإستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل خطة الوزارة لادارة موسم الامطار والسيول:

‎1- التنسيق الدائم مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ في حالات الأزمات

‎2- تفعيل قاعدة بيانات المعدات بالوزارة وإمدادها المستمر بأحدث البيانات

‎3- زيادة الإعتماد على التشغيل الذاتي بإستخدام معدات الوزارة ، ودراسة إجراءات التحفيز المادى لسائقى المعدات وخريجي برامج التدريب التحويلي

‎4- صيانة وإحلال محطات الرفع الخاصة بالنقاط الساخنة بالشبكة ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات

‎5- متابعة مستمرة لمخرات السيول والأودية الطبيعية ، ومنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة والجارى تنفيذها.