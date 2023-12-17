ولي عهد السعودية يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل

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وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .



وكان في استقباله على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.



وعلى صعيد متصل، وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وكان في استقباله على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.