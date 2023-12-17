وزير الصحة الكويتي: إنجازات الأمير الراحل وضعت البلاد بين مصاف الدول المتقدمة

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أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، أن مسيرة أمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ستظل نبراسا لنا بكل ما فيها من إنجازات زاخرة وستبقى شاهدة على رؤيته السديدة كما أنها وضعت الكويت في زمن قياسي في مكانها المناسب بين مصاف الدول المتقدمة.

وتقدم العوضي - في تصريح له - باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة الصحة الكويتية بأحر التعازي وصادق المواساة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا الفقيد الغالي.

وأفاد بأن الأمير الراحل الذي أحب شعبه ووطنه إذ يغادر اليوم بجسده فإن نهجه ومواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة ستظل نبراسا لنا في الإخلاص والتفاني وحب الوطن داعيا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته.