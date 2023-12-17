وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة الأسبوع الجارى تشمل إسرائيل والبحرين وقطر

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سينطلق في جولة إلى الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، يزور فيها إسرائيل والبحرين وقطر.

وذكرت الوزارة - في بيان نُشر على موقعها الرسمي - أن أوستن سيناقش خلال زيارته إلى إسرائيل الخطوات التي يجب أن تتخذها للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة، كما من المتوقع أيضًا أن يناقش مع القادة العسكريين الإسرائيليين الخطوات التالية في الصراع الفلسطينيالإسرائيلي بعد الوقف النهائي للعمليات البرية والغارات الجوية عالية الكثافة.

وأضاف: أن أوستن أجرى مناقشات مع نظرائه الإسرائيليين طوال الوقت حول المراحل المختلفة لحملتهم، وكيفية تقييم كل مرحلة، وما هي المعالم الخاصة بها مع تحركهم نحو هدفهم المعلن وهو تفكيك حماس عسكريا، لافتا إلى أن وزير الدفاع يرغب في مناقشة قادة إسرائيل حول كيفية التحرك خلال تلك المراحل المختلفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن قرار الانتقال إلى مرحلة جديدة يرجع إلى إسرائيل؛ إلا أن أوستن مهتم بمعرفة المزيد عن خططهم المستقبلية.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكي سيزور أيضا دولة البحرين، حيث من المتوقع أن يزور القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية هناك، على أن يخوض مناقشات مع قادة البحرين للتشديد على جهود الولايات المتحدة في عقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على الخطر الذي تواجهه طرق الشحن والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن جولة أوستن ستتضمن أيضا دولة قطر، لمناقشة مجموعة من الأهداف الإقليمية والعالمية، وكذلك الترقيات التي تستثمر فيها الولايات المتحدة بقاعدة "العُديد" العسكرية، مبينا أن المحطة الأخيرة في جولة أوستن ستكون زيارته للقوات الأمريكية على متن حاملة الطائرات "فورد" المتواجدة حاليا في البحر المتوسط لدعم إسرائيل، وضمان عدم تصعيد الصراع خارج غزة.