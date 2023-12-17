اليوم السابع
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الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية البريطاني يقدم تعازيه في وفاة الشيخ نواف

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:11 ص
وزير الخارجية البريطاني يقدم تعازيه في وفاة الشيخ نواف وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون
أ ش أ

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أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تعازيه في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.


وقال كاميرون - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "ببالغ الحزن والأسى سمعت بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. لقد ترك وراءه إرثا عظيما - نتيجة مسيرة مهنية طويلة ومتميزة في وزارة الداخلية، وكوزير للدفاع، وولي للعهد، وأخيرا كأمير".


وأضاف "مساهمته في الاستقرار الإقليمي والتزامه الشخصي بالتنمية العالمية وعمله على سد الفجوات بين الدول ستظل خالدة في الأذهان لفترة طويلة. أقدم التعازي الحارة للكويت وشعبها في هذا الوقت الحزين".


وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت توجيهات بتنكيس الأعلام على جميع المباني الحكومية في المملكة المتحدة فور الإعلان عن وفاة أمير الكويت الراحل.







وفاة امير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

نواف الاحمد

الشيخ نواف الاحمد

مشعل الاحمد

ولي عهد الكويت

الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت

ملك الكويت

الشيخ نواف

وفاه امير الكويت

رئيس الكويت

الامير نواف

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة أمير الكويت نواف

امير دولة الكويت

الشيخ مشعل الاحمد




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