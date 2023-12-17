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وزير الخارجية الإسرائيلى: لن نقبل بوقف إطلاق النار فى غزة حاليا

الأحد، 17 ديسمبر 2023 11:12 ص
وزير الخارجية الإسرائيلى: لن نقبل بوقف إطلاق النار فى غزة حاليا غزة
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، إننا لن نقبل بوقف إطلاق النار في غزة حاليا، متابعا: "سنواصل الحرب بالقطاع حتى نحقق أهدافنا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 19 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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