وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة تتم بمنتهى الشفافية بفضل التحول الرقمى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأيضا أعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمى والتكنولوجيا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوج، أنه تم بناء خطة استراتيجية للوزارة 2024,2029، تقوم على الاتاحة والتحول الرقمى والحوكمة والاستدامة وتم تحديد أولوياتنا من التعليم الأخضر، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة، مضيفا أن الخطة هدفها أن يكون هناك استدامة ويتم توفير التمويل لها وأيضا تحديد الأولويات فى الخطة الاستراتيجية.

وتابع الوزير: هناك تحديات وأيضا انجازات، فمن التحديات عجز المعلمين وارتفاع الكثافات، وهنا التحول الرقمى يقدم حلول من خلال تقديم خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجان، قائلا: التحول الرقمى ساهم فى حل مشكلات كبيرة، ولا بد من تضافر كافة الجهود، متابعا: لدينا 25 مليون ونصف طالب فى 60 ألف مدرسة واخد القرارات لا بد من أن يكون مدروسا وسياق التطوير والتجارب مختلف لدى وزارة التربية والتعليم.

وأكد على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا فى التحول التعليمي، وزيادة جودته.

ويشارك بورشة العمل قيادات وزارة التربية والتعليم ،علي رأسهم الدكتور احمد ضاهر ، نائب وزير التعليم لشئون تكنولوجيا التعليم ، ومنظمة اليونسكو، وتهدف ورشة العمل ، إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق أهدافها التعليمية،وتحديد للفرص ذات الأولوية لتعزيز التحول الرقمي بهدف عام يتمثل في دعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم، وتجربة إطار العمل 5cs ونموذج التطور والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة، كما يهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم، ويستهدف ورشة العمل في جلستها الاولي، عرض لرحلة في مجال تكنولوجيا التعليم.