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وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:51 ص
وزيرة الخارجية الفرنسية: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا: نعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 18 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 







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