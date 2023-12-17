وزارة الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا يوم الجمعة المقبل منها 14 جديدة و4 صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (81) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 22 / 12 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (417) مسجدًا منها (322) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 22/ 12/ 2023 م عدد (11439) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(613) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد أبو العمايم– قرية أبو العمايم– مركز بيلا

2. مسجد أبو سعيد الكبير – قرية أبو سعيد – مركز الرياض

3. مسجد بشلا الكبير – بشلا– الرياض غرب

مديرية أوقاف أسيوط

4. مسجد الرحمن – قرية ريفا - أسيوط

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عبد الكريم عويس –نديبة– مركز دمنهور

6. مسجد الجنبيهي القبلي – المنشية الإبراهيمية – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الجيزة

7. مسجد الشرقي أبو العباس - العياط

8. مسجد الرحمن – الجبانة – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنوفية

9. مسجد عطعوط - المنقدي - أشمون

10. مسجد النصر – العراقية – الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

11. مسجد السلام – كفور النيل – مركز الفيوم شمال

12. مسجد الرحمن – عزبة اليوزباشي – طامية

مديرية أوقاف بني سويف

13. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة محمد خالد – أطواب - الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

14. مسجد البساينة– عزبة البساينة– رضوان أبو كبير

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد الكبير – الحي – الصف

مديرية أوقاف الأقصر

2. مسجد الكبير - الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد خالد بن الوليد – الشيخ ركاب – الجبلاو - مركزقنا

4. مسجد العتيق – الصالحية - قنا.

من ناحية أخرى، وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير بمختلف لغات العالم، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في ذلك، وفي ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، وخاصة ترجمة معاني القرآن الكريم، وفي ظل الإقبال الكبير على إصدارات الأوقاف العربية والمترجمة داخل مصر وخارجها، تمت إعادة طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة "الإنجليزية" للمرة الرابعة لنخبة من أساتذة اللغات بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.