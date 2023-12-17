نقل أقسام مستشفى بيلا إلى الموقع الجديد لتشغيله تجريبيا استعدادا للافتتاح

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تمّ نقل كل أقسام مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد، من الموقع القديم، ومنها قسم العظام بالكامل، وقسم الجراحة بالكامل، وقسم النساء والتوليد بالكامل تلبيةً لاحتياجات الحالات الطارئة، كما تمّ نقل وحدة الاستقبال لقسمي الجراحة والعظام إلى الموقع الجديد، كما تمّ أيضًا نقل صيدلية العمليات بأدويتها وصيدلية نفقة الدولة بأدويتها، لتشغيل المستشفى تجريبياً، استعداداً لافتتاحه.

وقال شقوير، إنّ نقل المستشفى إلى موقعه الجديد يعدّ تطورًا هامًا، حيث أصبح المستشفى الآن جاهزًا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتمكن قسم الجراحة من إجراء عملية استئصال زائدة دودية لأحد المرضى، كأول عملية جراحية بالمستشفى الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تفقد عددا من المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ،ومنها مستشفى برج البرلس المركزي، لمتابعة انتظام العمل بها والمرور على جميع الأقسام داخل المستشفى، وتفقد قسم الاستقبال والوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال حالات الطوارئ، وقسم الحضان وقسم الغسيل الكلوي والعناية المركزة، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أساليب وسياسات مكافحة العدوى وتطبيق سياسة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تفقد مستشفى بلطيم التخصصي، وتبين له انتظام سير العمل فيه، موجهاً إلى ضرورة العمل على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن المصري، تماشيًا مع سياسة الدولة التي تولي ملف الصحة أهمية قصوى، باعتبارها قضية أمن قومي.