اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مغادرة الطائرة السعودية الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني

الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:44 ص
مغادرة الطائرة السعودية الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني مطار العريش
أ ش أ

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غادرت الطائرة السعودية الـ 31 لإغاثة الشعب الفلسطيني ، مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الأحد، متجهة إلى مطار العريش الدولي، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد طبية تزن 25 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.







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