مصرع فتاة إثر حريق شقة سكنية فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق القبة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلهم للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى حدائق القبة ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق ونقلت سيارات الإسعاف فتاة متوفية و4 آخرين الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.