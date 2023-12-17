مشكلات جلدية خطيرة يسببها نومك بالمكياج.. اعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

هل نمت يومًا ومكياجك على وجهك ولم تنظفيه بالكامل؟ بالطبع قد حدث هذا الأمر ولو لمرة على الأقل، هذا الأمر إذا تكرر ينتج عنه الكثير من الضرر الذى يصيب البشرة، فالأمر لا يقف عند الأضرار بشكل البشرة ورونقها، بل يمتد حد الإصابة بمشكلات جلدية مرضية حقيقية لا يمكن التخلص منها بسهولة.

ووفقًا لتقرير نشر فى موقع good housekeeping فإن النوم لساعات الليل بدون تنظيف المكياج أو مستحضرات التجميل المختلفة، مشكلة حقيقية ترتكبها الكثير من السيدات تجعلهن عرضة للإصابة بمشكلات جلدية حقيقية، وتابع التقرير أن إصابة البشرة بالذبول أحد أهم المشكلات وأولها التى يعانى منها الجلد بمجرد وضع المكياج عليه لساعات طويلة، لأن المسام تمتلئ بالمواد غير الصحية التى تسدها تمامًا، ولساعات طويلة فضلاً عن اختلاطها بالعرق وشوائب البشرة والأوساخ والأتربة وغيرها من المواد، ما يقلل من قدرة الدورة الدموية على السريان بشكل سليم، وعلى إفراز الوجه دهونه بشكل منتظم، ما يحمل مخاطر صحية عديدة.

وتابع التقرير أن منتجات التجميل قد تساعد على زيادة فرص التهاب وتقرح البثور الملتهبة أو الخدوش المفتوحة ما يزيد فرص الإصابة بالبكتيريا والميكروبات عن طريق العدوى، ويتسبب ذلك فى كثير من المشكلات المتفاقمة بالجلد وزيادة نطاق انتشار المشكلة الجلدية وجعل علاجها أكثر صعوبة.

فيما ذكر موقع byrdie أن هناك مضار صحية كثيرة تنتج من ترك المكياج على الوجه أثناء ساعات الليل وعند النوم وهى منع الجلد من تجديد نفسه، وإفراز دهونه وإفرازاته الصحية، كما أن المنطقة المحيطة بالعينين وهى المنطقة الأكثر حساسية فى الوجه تتضرر بشدة وتصبح غير صحية وتظهر بها التشققات والخطوط، وقد تتسبب في إصابة العين بعدوى أو تحسس شديد.

حذر التقرير أيضًا وبشدة من ترك المكياج على الوجه أثناء النوم لأنه يزيد من فرص الإصابة بأنواع التحسس المختلفة، وأبرزها على الإطلاق التهاب الجلد التحسسى، والذى يزيد من خطر الإصابة بمشكلات ظاهرة على الجلد منها الهرش والحرقة والقشور والتشقق، والبهتان والذبول، وإمكانية ترك آثار بالجلد لا تذهب بسهولة.

ونصح التقرير بضرورة تنظيف الوجه والجسم جيدا من كل مستحضرات التجميل والمكياج قبل النوم، وذلك للوقاية من مشكلات الجلد المتوقعة فضلاً عن مخاطر الإصابة بمشكلات جلدية عميقة ومرضية وتزيد من فرص العدوى.