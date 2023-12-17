اليوم السابع
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مدير منظمة الصحة العالمية: 70% من القتلى فى غزة نساء وأطفال

الأحد، 17 ديسمبر 2023 10:34 ص
مدير منظمة الصحة العالمية: 70% من القتلى فى غزة نساء وأطفال مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت ـ أمل علام

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جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي.
 
وأشار جيبرييسوس ، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أن 70% من القتلى نساء وأطفال، مؤكداً أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، وأن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.
 
وجددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مبينة أن أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام، مشددة على أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وصف قطاع غزة بأنه أصبح مقبرة للأطفال، بعد مقتل وإصابة الآلاف من الأطفال يوميا بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على جميع أنحاء قطاع غزة. 
 
بدورها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن أهل غزة يجدون أنفسهم معزولين مرة أخرى عن العالم في ظل الانقطاع المُطول للاتصالات في جميع أنحاء القطاع.
 
 






الصحة العالمية

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قطاع غزة

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