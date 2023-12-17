محافظ كفر الشيخ: محطة محولات الكهرباء الرئيسية تغذى المحافظة بجهد 786 ك.وات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والمهندسة غادة أبوكيلة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء بكفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن محطة محولات الكهرباء الرئيسية بغرب مدينة كفرالشيخ، تغذى جميع مراكز ومدن المحافظة من خلال الربط مع محطة كهرباء البرلس العملاقة لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية وتوصيلات المشتركين بجميع مراكز المحافظة، بجهد 500 ك.وات بقدرة 1500 ميجاوات، وجهد 220 ك.وات بقدرة 525 ميجاوات، وجهد 66 ك.وات بقدرة 16 ميجاوات، بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن مشروعات الطاقة من أهم مقومات البنية الأساسية والتنمية بالمحافظة.