محافظ كفرالشيخ يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ لمجابهة الأزمات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية "شركة مياه الشرب والصرف الصحى"، الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف كفرالشيخ، والحماية المدنية، وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة"؛ وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية، واستمع محافظ كفرالشيخ لعرض مسئولي الأجهزة المشاركة عن إمكانيات المعدات والمهمات التي تقوم بها الفرق وجاهزيتها، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء عدد من المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، اصطفاف المعدات والسيارات، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الإسعاف، الإطفاء ، والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث تم التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحياتها لمجابهة أية أزمات طارئة، لافتاً أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع "حال حدوث" الأزمات والطوارئ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا الإصطفاف يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المحافظة قامت منذ شهر أغسطس الماضى وحتى الأن بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.



اصطفاف المعدات



جانب من اصطفاف المعدات



جانب من الاصطفاف