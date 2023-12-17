محافظ المنوفية يتفقد مستجدات مشروع مكتبة مصر العامة فى جولة ميدانية موسعة

المنوفية - محمود شاكر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم لمتابعة نسب إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروعات المنفذة وفق التوقيتات الزمنية المقررة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق على مساحة (795م2)، والمقام بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل ومخاطبة وزارة الموارد المائية والرى لعمل التدبيش اللازم على أحد جانبي البحر لتوسعة المساحة واستغلالها كمتنفس لمرتادي المكتبة، مشيراً إلى أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية لخدمة أبناء وشباب المحافظة ، وأن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية لتطوير وتوسعة محور صلاح خطاب بميت خاقان ، حيث تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية وتوسعة المحور بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون جنيه ، وكذا أعمال الرصف النهائى وتوسعة الطريق الرابط بين حضانة الفاروق وترعة المعهد خلف أرض المهبط بنطاق حي شرق بطول 300م وبتكلفة مليون جنيه ، هذا وتفقد المحافظ موقع تغطية مصرف المصيلحة - الراهب كمحور جديد يربط شبين الكوم قويسنا بمحور صلاح خطاب ، وأشار إلى أن المحافظة قد حصلت على موافقة وزارة الموارد المائية والرى بتغطية المصرف بتكلفة 80 مليون جنيه على نفقة رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية، فضلاً عن مشاركة المحافظة بمعدات وحدة التدخل السريع فى أعمال التغطية للانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المقرر، وثمن محافظ المنوفية جهود رجال الأعمال في كافة المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين.

فيما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة مساكن العمال بحي غرب شبين الكوم بجوار مصنع الثلج ، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية و بلاط الانترلوك على جانبي الطريق وجارى رش طبقة البيتومين اللاصقة وجارى أعمال الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أبو ليمون على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة والذى يساهم بدوره في تسهيل حركة المركبات وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.