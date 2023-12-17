محافظ الفيوم يبحث مع وفد "التضامن" آليات تنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الأحد، وفداً من وزارة التضامن الاجتماعى، برئاسة الدكتورة رامونا كنعان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعى وشراكات القطاع الخاص، لبحث كل الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق التى ينفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاهين مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لنظم المعلومات والبوابة الاليكترونية ومنصة التواصل الاجتماعى، ورغدة حلمى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس القطاع، والدكتورة آمال ذكى مستشار برنامج "وعي"، وأحمد شاهين مسئول المنصة الرقمية، وجبريل عبدالوهاب سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ومهاب يونس، وأحمد فؤاد، ممثلى شركة "AB Egypt" المسئولة عن تنفيذ البرنامج.

فى بداية اللقاء، استعرضت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعى وشراكات القطاع الخاص، أهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبى، والذى يستهدف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ويعمل على تشكيل الوعى الايجابى لتلك الأسر تجاه 12 قضية مجتمعية هي: "التمكين الاقتصادى، والتعليم، ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة.

وأضافت، أن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، سيتم تنفيذه بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 17 حتى 20 يناير 2024، ويستهدف السيدات من سن 18 حتى 60 سنة، بهدف توعيتهن بالممارسات الضارة والمفاهيم الخاطئة، وجميع المعتقدات والسلوكيات المجتمعية السلبية، التى تعوق التنمية البشرية والاقتصادية، وذلك بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية.

ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التضامن الاجتماعى على أرض المحافظة، مثمناً جهود مديرية التضامن الاجتماعى، والجمعيات الأهلية بالمحافظة، فى دعم الأسر البسيطة والأولى بالرعاية وتمكينها اقتصادياً، فضلاً عن تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، والخدمية، بمختلف قرى المحافظة، خاصة قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق التى تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد المحافظ، بـأهداف برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، والذى يستهدف السيدات والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوعيتهن بالقضايا المجتمعية المهمة، وتقديم حزمة تدخلات لهن، تُسهم فى تحسين مستوى معيشتهن، لافتاً إلى أهمية التشبيك وتوحيد الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، للوصول إلى نتائج ايجابية، تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى المحلى.

ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بعقد اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وكافة الجهات ذات الصلة، لمناقشة كافة الآليات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم، حتى يحقق البرنامج الأهداف المرجوة، التى تعود بالنفع والفائدة على الجميع.